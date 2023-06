Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a participat la vernisarea unei expoziții dedicate Zilei Copilului la Muzeul Județean Argeș. La manifestare, care a fost unul mix, presarat cu un recital, dar și cu ateliere de pictura la care au participat copiii de la Școala Gimnaziala…

- Copiii din intreaga lume așteapta cu nerabdare inceputul verii și asta pentru ca in prima zi de vara se sarbatorește Ziua Internaționala a Copilului. Ei bine, pentru aceasta zi extrem de speciala pentru toata lumea ne-am gandit sa-ți prezentam cele mai frumoase mesaje, felicitari și urari. Iata cu ce…

- Copiii și nu numai sunt invitați sa descopere frumusețile naturii din Parcul Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina. Maine sarbatorim Ziua Copilului cu o surpriza pentru toți exploratorii mici și mari. „Micuții noștri merita sa exploreze și sa se bucure de minunile zonei…

- Copiii din Ghiroda si nu numai ei sunt asteptati, pe 1 iunie, de la ora 10, in curtea Caminului Cultural din localitate la o sarbatoare pregatita special pentru ei. Organizatorii le-au pregatit mai multe surprize, dintre care doar unele au fost devoalate. Astfel, incepand cu ora 10:00, ei vor putea…

- Primaria si Consiliul Local al municipiului Falticeni organizeaza joi, 1 Iunie, in cadrul Zilei Copilului, o serie de evenimente si activitati pentru copiii din municipiul de pe Somuz.Incepand cu ora 10:00, copiii sunt asteptati pe platoul din fata primariei pentru a participa, alaturi de ...

- Conașu Iacob, locul in care Ziua Copilului devine perfecta! Complexul Conașu Iacob a pregatit o mulțime de surprize cu ocazia Zilei Copilului, 1 Iunie. Copiii mici și… mari vor putea petrece o zi de neuitat in mijlocul naturii, in ferma special creata de cunoscutul Gabi Matei in Albota, la doar 3 km…

- Personaje Disney, roboți Transformers și magicianul Robert Tudor vor fi prezenți de Ziua Copilului la Dambovița Mall, pentru cea mai frumoasa experiența de 1 iunie. Programul este completat cu spectacole de muzica, dans și teatru pentru copii și incepe la ora 11.00, cu un show al clubului „All For Dance”.…

- Asociația Urmașii lui Lucaciu din satul Lucaceni a prezentat astazi, de Florii, un frumos spectacol dupa oficierea slujbei de duminica. Tinerii din sat au recitat și au cantat in fața altarului bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Doamna Mirela Horgoș se ocupa constant de pregatirea…