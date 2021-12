Persoanele vaccinate vor putea ridica tichetele de masă în valoare de 100 de lei Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare, care s-au vaccinat cu doza 2 pentru vaccinul Pfizer-BIONTech, Moderna, Astra-Zeneca sau doza unica Johnson&Johnson de pe data de 03.09.2021 pana in prezent vor putea ridica tichetele de masa, in valoare de 100 lei/persoana. Tichetele vor putea fi ridicate de la centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, ambulatoriile de specialitate la care au primit a 2-a doza pentru vaccinul Pfizer-BIONTech, Moderna, Astra-Zeneca și doza unica Johnson&Johnson (conform prevederilor art. 5 alin. 3 din Ordinul Ministerului Sanatații… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

