Persoanele cu retinită pigmentară și-ar putea recăpăta vederea O echipa de cercetatori din China au reusit sa restabileasca vederea soarecilor cu retinita pigmentara, una dintre principalele cauze de orbire la om. Retinita pigmentara poate fi cauzata de mutatii in peste 100 de gene diferite si se estimeaza ca afecteaza vederea la 1 din 4.000 de persoane. Boala incepe cu disfunctia si moartea celulelor bastonas, care asigura vederea la lumina slaba, inainte de a se raspandi la conuri, celule necesare pentru vederea culorilor, ducand in cele din urma la pierderea ireversibila a vederii. Un studiu, publicat in Journal of Experimental Medicine, utilizeaza o noua… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetare din China a publicat o analiza a mostrelor prelevate cu mai bine de trei ani in urma din piața Wuhan, unde se vindeau fructe de mare și animale salbatice vii, și care este considerata locul din care a izbucnit focarul de Covid-19, informeaza BBC . Studiu arata ca mostrele testate…

- Cercetatorii din China au proiectat și creat un inveliș artificial care ucide bacteriile și ciupercile și iși poate schimba culoarea in funcție de condițiile de mediu. Noul material este foarte flexibil, rezistent la temperaturi extrem de ridicate și scazute și ucide microorganismele daunatoare. Pielea…

- Grupele de sange se bazeaza pe prezenta unor substante - denumite antigene - pe suprafata globulelor rosii ale sangelui. Printre cele mai frecvente sunt cele numite A si B, care pot fi prezente impreuna ca AB, individual ca A sau B, sau deloc prezente, precum O. Insa in cadrul acestor grupe de sange…

- Chiar daca nici tehnologia 5G nu a fost implementata la scara destul de larga, iata ca se vorbeste deja despre 6G. Ei bine, pana acum am avut doar planuri la nivel de teste de laborator si standarde, in vreme ce Coreea de Sud a impus si un termen limita pentru lansarea acestui serviciu. Teoretic ar…

- Cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh și de la Trinity College din Dublin au descoperit ca dispozitive Android de ultima generație vandute in China sunt livrate utilizatorilor cu spyware, conform Departamentului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), anunța Mediafax. Fii la curent…

- Conform unui grup de cercetatori australieni, instalarea și dezvoltarea diabetului zaharat nu depinde doar de modul de a ne hrani. Cercetatorii de la Universitatea din Australia de Sud, lipsa somnului este, de asemenea, unul dintre factorii declansatori ai diabetului de tip 2.Somnul, factorul cheie…

- Sebastian e un tanar de 21 de ani care s-a mutat la Cluj-Napoca pentru a studia arhitectura. In prezent, are nevoie de sprijin financiar, deoarece in toamna anului 2022 a fost diagnosticat cu LHON (neuroretinopatie optica ereditara, cunoscuta și sub numele de neuropatie optica Leber), o boala rara,…

- Corporatia Aerospatiala Chineza pentru Stiinta si Tehnologie planuiește pentru anul in curs 60 de misiuni in cadrul carora vor fi lansate peste 200 de vehicule spatiale, potrivit unui raport publicat miercuri, informeaza agentia de presa Xinhua, citata de Agerpres.