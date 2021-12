Persoanele cu protecție ZERO în fața tulpinii Omicron. Legătura cu vaccinul anti-covid Doua categorii de persoane au protecție zero in fața tulpinii Omicron a coronavirusului, dupa cum arata cel mai recent studiu realizat. Este vorba despre persoanele vaccinate cu serul produs Johnson &J ohnson si cele vindecate, care au trecut prin boala, au protectie zero fața de Omicron. Totodata, s-a mai descoperit ca varianta Omicron ar putea proveni de la șoareci, arata rezultatele preliminare ale unui studiu internațional publicat de biorxiv.org și citat de Smart Radio. Astfel, un nou studiu care nu a fost inca revizuit sau acceptat pentru publicare, realizat de o echipa de cercetatori internationali,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protecție ZERO in fața OMICRON pentru persoanele ce au optat pentru un anumit tip de vaccin. Varianta COVID ar putea sa provina de la șoarece Protecție ZERO in fața OMICRON pentru persoanele ce au optat pentru un anumit tip de vaccin. Varianta COVID ar putea sa provina de la șoarece Persoanele vaccinate…

- Persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson si cele vindecate au protectie zero fața de Omicron, iar varianta ar putea proveni de la șoareci, arata rezultatele preliminare ale unui studiu internațional publicat de biorxiv.org și citat de Smart Radio. Un nou studiu care nu a fost inca revizuit…

- Persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson si cele vindecate dupa infecția cu virusul SARS-CoV-2 au protectie zero fața de tulpina Omicron. Totodata, aceasta varianta ar putea proveni de la șoareci, arata rezultatele preliminare ale unui studiu internațional publicat de biorxiv.org și citat de Smart Radio.

- Persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson si cele vindecate au protectie zero fața de Omicron, iar varianta ar putea proveni de la șoareci, arata rezultatele preliminare ale unui studiu internațional publicat de biorxiv.org și citat de Smart Radio. Un nou studiu care nu a fost inca revizuit sau acceptat…

- Persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson si cele vindecate au protectie zero fața de Omicron, iar varianta ar putea proveni de la șoareci, arata rezultatele preliminare ale unui studiu internațional publicat de biorxiv.org și citat de Smart Radio.Un nou studiu care nu a fost inca revizuit sau acceptat…

- 144.000 doze de vaccin Janssen au ajuns joi la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra. Dozele au fost depozitate la Centrul Național de Stocare,…

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Oamenii de știința au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19 și care ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la boala grava, scrie Bloomberg. Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca…