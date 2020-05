Stiri pe aceeasi tema

- In urma deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei, amenzile aplicate in perioada starii de urgența pot fi contestate incepand de vineri, 15 mai 2020, timp de 15 zile. Decizia CCR 152/2020, prin care Curtea a stabilit ca amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare sunt neconstitutionale,…

- Amenzile foarte mari pentru nerespectarea carantinei si izolarii in perioada starii de urgenta sunt neconstitutionale – au decis astazi magistratii Curtii Constitutionale. Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului atrage atentia persoanelor care au primit astfel de sanctiuni…

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat, miercuri, la Digi24, ca decizia Curtii Constitutionale nu anuleaza amenzile date de autoritati, in perioada starii de urgenta.Persoanele amendate in aceasta perioada trebuie sa conteste amenda la tribunal, spune Avocatul Poporului. "Daca astazi CCR constata…

- Ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta a intrat in vigoare de azi-noapte, de la ora 00:00. Ordonanta de urgenta prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului…

- Ordonanta de urgenta prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului starii de urgenta a fost publicata, marti, în Monitorul Oficial al României, a informat Grupul de Comunicare Strategica. Amenzile pentru persoanele fizice care nu…

- Ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta a intrat in vigoare de vineri 3 aprilie, de la ora 00:00 transmite Grupul de Comunicare Strategica. Amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele…

- Peste 10.000 de romani care au incalcat restricțiile de circulație impuse de autoritați prin ordonanțele militare, ca urmare a starii de urgența din cauza COVID-19, au fost amendați de polițiști in ultimele 24 de ore. Amenzile depașesc 16 milioane de lei, informeaza Hotnews. Conform informațiilor transmise…

- Ordonanta militara nr. 4 adoptata aseara modifica intervalul orar in care varstnicii pot iesi din casa. In acelasi timp insa, cresc considerabil si amenzile pentru toti cei care incalca regulile impuse prin ordonantele militare.De azi, persoanele in varsta de peste 65 de ani pot iesi din casa petoata…