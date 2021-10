Stiri pe aceeasi tema

- Problema terenurilor pentru tinerii din Timișoara care doresc sa iși ridice o casa se va finaliza in acest an, anunța primaria. Proiectul de hotarare care include lista beneficiarilor a fost semnat de primar și poate fi votat de Consiliul Local. Cei peste 100 de tineri beneficiari ai terenurilor puse…

- Lucrarile de investiții in domeniul drumurilor județene au dus la asfaltarea sau repararea a aproape 30 de km de covor asfaltic. Au fost șantiere unde s-a șternut fie strat nou, fie reciclat, urmeaza alți 16 kilometri in perioada urmatoare In cadrul programului anual de intreținere a drumurilor județene,…

- Polițiștii timișeni au depistat pe drumurile din județ mai multe persoane care au comis infracțiuni rutiere. Toate s-au ales cu dosare penale. Miercuri, in jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Timișoara au depistat in localitatea Giarmata un barbat de 36 de ani, care a condus o motocicleta…

- Cu un an și jumatate inainte de momentul in care Timișoara va deveni Capitala Europeana a Culturii și la un an dupa ce a fost stabilit arhitectul, complexul MultipleXity, proiectul care a fost piatra de temelie a caștigarii titlului, ajunge in sfarșit in faza aprobarii Documentației de avizare a lucrarilor…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat luni, 30 august, ca s-a aprobat cadrul legal privind „stimularea adresabilitații populației spre vaccinare”. Astfel, cei vaccinați cu schema completa vor beneficia de o alocație individuala de hrana, in valoare de 100 de lei, dupa ce OUG va fi publicata…

- Vodafone Romania lanseaza un pachet de soluții de sprijin adresate persoanelor aflate in cautarea unui job, cuprinzand orientare și ghidare in cariera, cursuri de specializare și recalificare, acces la servicii medicale in sistemul privat, dar și o oferta comerciala. Totodata, 10 dintre utilizatorii…

- Coșmarul celor care doresc sa urce sau sa coboare spre Timișoara pe la nodul Giarmata de pe A1 este de astazi și mai mare. Una dintre benzile de circulație ale drumului județean se inchide pentru reasfaltare. Cozile kilometrice de pe drumul județean care leaga Timișoara de A1, pe la Dumbravița și Giarmata,…

- Cetațenii sunt așteptați sa iși spuna parerea despre Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat pentru perioada 2022-2027. Administrația Bazinala de Apa (ABA) Banat a publicat pe website-ul sau proiectul, documentul este disponibil pentru informarea și consultarea publicului pana…