Persoanele afectate de incendiul devastator din Bucuresti vor fi relocate. Ce masuri vor lua autoritatile

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au decis, in ședința din aceasta dimineața a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, sa nu fie sacrificați preventiv porcii din gospodarii in comuna Puiești, acolo unde a fost confirmat cel de-al treilea focar de pesta porcina africana. Animalele vor fi inventariate și evaluate…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu care a izbucnit pe strada Stejarisului, la nr. 11, unde arde mocnit in zona saunei la un imobil. „Incendiul se manifesta pe o suprafata mica, cu degajari mari de fum, fara posibilitate de extindere. Intervenim cu doua autospeciale de stins incendii…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…

- Reprezentantii Prefecturii Iasi au dispus masuri urgente pentru combaterea efectelor ploilor abundente care urmeaza a fi inregistrate pe raza judetului, pana maine seara, la ora 21. Prefectul de Iasi, Marian Serbescu, a solicitat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Directiei de Administrare…

- Incendiu la un centru comercial din Bucuresti, duminica seara. Oamenii au fost evacuati, dupa ce angajatii serviciului de paza au dat alarma, alertati de fumul care venea de la acoperisul cladirii. Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la un centru comercial situat pe Soseaua Progresul din Capitala,…

- Un nou exercitiu de verificare a sistemelor de avertizare-alarmare a populatiei are loc miercuri in Bucuresti si in mai multe judete, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) precizand ca sirenele nu vor fi pornite in judetele care au fost afectate de inundatii la sfarsitul saptamanii…

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.In urma manifestarii fenomenelor hidro meteorologice…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca 10 localitați din județele Alba, Neamț, Suceava și Harghita nu au energie electrica din cauza fenomenelor meteorologice, precizand ca se lucreaza la remedierea problemelor.Electe ale vremii s-au resimțit in 26 de localitați din 18…