Persoană urmărită naţional, depistată în Olt Politistii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au depistat un barbat dat in urmarire nationala pentru complicitate la tentativa de furt calificat. Vineri dupa-amiaza, polițiștii Serviciului Investigații Criminale au depistat pe raza municipiului Slatina un barbat, in varsta de 20 de ani, pe numele caruia exista o alerta de urmarire naționala. Acesta se sustragea masurii de arestare preventiva, dispusa de instanța in luna ianuarie a acestui an. Barbatul a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

