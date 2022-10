Stiri pe aceeasi tema

- O persoana este cautata, miercuri dimineața, de salvatori, dupa ce, in urma unui accident produs intre Varsatura și Albina, județul Braila, victima a fost proiectata prin parbriz. O alta persoana este evaluata medical.

- Traficul este oprit, miercuri dimineata, pe DN 21, intre localitatile Varsatura si Albina, judetul Braila, dupa un accident rutier. O persoana a fost proiectata prin parbriz, fiind cautata in zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia, langa Unitatea Militara, pe Pod.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre o motocicleta si o masina. Accidintul rutier a fost urmat de incendiu. In urma…

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui carambol teribil in care au fost implicate patru mașini. Totul a avut loc pe șoseaua de centura a Capitalei. Victimele au fost scoase de echipajul de descarcerare ajuns la fața locului și au fost duse de urgența la spital. Toți șoferii au fost testați cu…

- Un batran de 71 de ani a fost tras pe dreapta de polițiștii din Blaj. Ce au descoperit oamenii legii cand i-au cercetat mașina Un batran de 71 de ani s-a ales cu dosar penal pentru furt, dupa ce a fost tras pe dreapta de polițiștii din Blaj. Acesta a fost oprit pentru control, iar cand polițiștii s-au…

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp, in Podirei. Un tanar de 25 de ani a urcat beat la volanul autoturismului sau. A ieșit in decor, distrugandu-și mașina. Echipaje de la Detașamentul de Pompieri Bistrița intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in Podirei. Un autoturism…

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp, in Podirei. Un tanar de 25 de ani a urcat beat la volanul autoturismului sau. A ieșit in decor, distrugandu-și mașina. Echipaje de la Detașamentul de Pompieri Bistrița intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in Podirei. Un autoturism…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Vasile Lucaciu. Potrivit ISU Maramureș, in cazul accidentului de pe strada mai sus amintita au intervenit doua echipaje SMURD, EPA ȘI TIM. In urma accidentului au rezultat trei victime, una in stop cardio respirator, resuscitata…