- n inculpatul a fost arestat pentru tentativa de omor, dar incadrarea s-a schimbat dupa ce femeia a decedat O altercatie dintre doi soti din localitatea Borlesti s-a terminat cu o acuzatie de crima, desi initial barbatul violent a fost cercetat si arestat, pentru savirsirea infractiunii de tentativa…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, marti, 6 octombrie, pentru a scoate o persoana de sub un zid prabusit peste un utilaj, la o societate de pe platforma industriala Savinesti. “Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț intervin cu o autospeciala complexa pentru intervenție, o autospeciala…

- n eliberarea legendarelor animale in mediul natural a inceput acum opt ani n de atunci zimbrii si-au marit teritoriul la citeva zeci de mii de hectare n recent, doi masculi au fost observati la Bodesti si in zona Topolita - Boistea n Sa te intalnesti cu un zimbru prin paduri era ceva de domeniul irealului…

- n decesele au fost inregistrate de la inceputul anului pina in prezent n recent, doua tragedii de acest fel au avut loc intr-o singura zi n pompierii vin cu sfaturi utile si recomandari de sezon n Un bilant intocmit de pompierii nemteni arata fatul ca de la inceputul anului si pina in prezent 9 nemteni…

- ■ un muncitor necalificat care turna beton s-a dezechilibrat și a fost aruncat de un utilaj intr-o groapa la baza cladirii ■ ISU Neamț a intervenit cu doua utilaje de descarcerare ■ Un muncitor necalificat a suferit un accident de munca, joi, 10 septembrie, la Spitalul de Psihiatrie „Sfantul Nicolae”…

- ■ inculpatul a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 1 mg/l alcool pur in aerul expirat, valoare care se dubleaza in singe ■ el nu avea permis, iar masina nu era inmatriculata ■ Tinarul de 23 de ani, din Girov, depistat baut la volan, fara permis si la volanul unui autoturism neinmatriculat a […]…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit in raul Bistrita, miercuri, 12 august, de pompierii nemteni alertati in urma unui apel la 112. Cautarile au durat aproximativ patru ore. In urma unui apel la 112, pompierii pietreni au intervenit cu o autospeciala complexa de intervenție, o barca și o…

- Pompierii pietreni intervin in aceste momente, luni 10 august, pentru a stinge un puternic incendiu izbucnit la Fabrica de paine Panmont. Vom reveni. Foto si video cititor Monitorul Articolul Piatra Neamt: Arde fabrica de paine Panmont apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .