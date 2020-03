Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier, marți dupa-amiaza, intre localitațile Sannicolau Mare și Tomnatic. Un barbat a ramas incarcerat intre fiarele autoturismului, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un copac. Este vorba de un barbat in varsta de 66 de ani, care circula pe DN6, dinspre Timișoara, inspre…

- Accident spectaculos provocat, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 592, de un șofer de 70 de ani. Acesta se indrepta dinspre Bacova spre Timișoara și, la un moment dat, din cauza neatenției, a pierdut controlul asupra volanului. Mașina a intrat pe contrasens dupa care s-a rasturnat pe camp. Dupa ce mașina…

- Un barbat care traversa strada regulamentar, in calitate de pieton, a fost lovit de un autoturism și a ajuns la spital, cu rani, astazi, in prima parte a zilei. Șoferul l-a vazut prea tarziu. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Take Ionescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 44 de…

- Un accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:40, in municipiul Dej. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 21 de ani, care se deplasa pe strada 1 Mai, dinspre Dej inspre Gherla, intr-o curba periculoasa la dreapta semnalizata corespunzator, din cauza…

- Un barbat din Timiș a ajuns la spital, azi-dimineața, in urma unui accident rutier. Aflat la volanul unui autoturism, aceasta a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul autovehiculului implicat in accident conducea pe DJ 592, dinspre Timișoara, inspre…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din municipiul Constanta, spre Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta spune ca victima, care fusese incarcerata, intr un autoturism rasturnat, a decedat.Revenim cu detalii Sursa foto:…

- Accident rutier, la primele ore ale dimineții, in Timișoara. Un barbat a fost acroșat de un autoturism, in timp ce incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in zona Calea Buziașului. O femeie in varsta de 54 de ani conducea pe strada Stan Vidrighin, dinspre strada Ștefan…

- Un adolescent și un barbat din Alba Iulia au fost raniți, luni, intr-un accident rutier petrecut pe strada Alexandru Ioan Cuza. Cei doi treceau strada intr-o zona cu semafor pietonal și au fost acroșați de o mașina. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 18.00, un barbat de 67 de ani, din comuna Cașeiu,…