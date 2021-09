Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii maramureșeni cauta un barbat in varsta de 57 de ani, disparut sambata, 11 septembrie, in zona varfului Toroioaga de langa Borșa. „Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș impreuna cu Salvamont Borșa. Persoana disparuta de ieri in zona Vf Toroioaga, plecat in drumeție impreuna cu…

- Un numar de 16 apeluri de urgenta au fost primite, in ultimele 24 de ore, de Salvamont, cele mai multe fiind in Maramures si Sibiu. In urma interventiilor, 11 persoane au fost predate la Ambulanta sau SMURD pentru a fi duse la spital. Salvamontistii din Neamt au intervenit, alaturi de pompieri si…

- Duminica, in jurul orei 00.50, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa au fost sesizați de dispeceratul IJJ Maramureș despre faptul ca 4 turisti din Germania, soi adulți cu doi copii minori, si doi polonezi, s-au ratacit in zona Negoiescu și au solicitat sprijin prin SNAU 112. A fost…

- Datorita faptului ca viteza neregulamentara constituie principala cauza generatoare de accidente grave de circulatie, Serviciul Rutier Maramures, in colaborare cu Serviciul Rutier Satu Mare au organizat o acțiune pe linia combaterii excesului de viteza. Polițiștii au verificat peste 70 de vehicule,…

- O persoana accidentata in zona Saritoarea Ursului, din masivul Parang, a fost recuperata de pe munte de salvamontiștii gorjeni. Aceștia au postat și un video cu operațiunea de salvare. „Acțiune in derulare a salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pentru acordarea…

- Salvamontiștii angajați și voluntari ai SPJ Salvamont Maramureș au refacut, recent, podețul peste paraul din rezervația naturala Creasta Cocoșului. Podețul era complet deteriorat din cauza ploilor abundente și a zapezii cazute in ultimii ani. A fost reabilitat folosindu-se strict materialul lemnos cazut…

- Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in zona Lacul Albastru Baia Sprie. Apelul venit prin 112 ne-a anunțat despre un accident al unei persoane, accident in urma caruia persoana este suspecta de fractura a membrului inferior. Salvatorii montani se deplaseaza de urgenta in zona mentionata. Revenim…