- Un turist din Polonia s-a accidentat pe munte, in zona turistica Padis, in Bihor, fiind solicitata interventia Serviciului Salvamont. Barbatul a avut o luxatie de umar si prezenta dureri puternice, insa dupa acordarea primului ajutor, acesta a precizat ca nu doreste chemarea unei ambulante, el plecand…

- Salvamont Romania anunta ca, sambata, s-a inregistrat un ”numar ingrijorator de mare” de evenimente pe munte, echipele avand 31 de interventii, potrivit news.ro. ”Zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane”, anunta,…

- Salvamontiștii au mai avut o acțiune deosebita aseara. O femeie, cetațean maghiar, de 47 ani, a ramas blocata in Valea lui Stan din cauza ca a plouat și a crescut apa. Soțul a iesit din vale și a apelat 112. Citește și: Salvamontiștii argeșeni, trei acțiuni de salvare intr-o zi A fost scoasa in siguranța,…

- Acțiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș in zona Dealul Florilor, in urma unui apel venit prin 112. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil a fost ințepata de o albina, zona intepaturii inflamandu-se iar persoana ințepata prezentand o stare generala precara. „Salvatorii…

- Jandarmii au intervenit pentru a recupera o persoana accidentata dintr-o zona montana, greu accesibila. Joi, 4 august, in jurul orei 16:50, un barbat din localitatea Groșii Țibleșului a solicitat sprijinul jandarmilor care executau in zona montana a localitații o activitate de pregatire comuna a personalului…

- Salvamontistii din Bihor au intervenit, marti, pentru gasirea si salvarea unui ciclist montan epuizat fizic care nu a mai putut inainta dintr-o zona greu accesibila. Actiunea a durat mai bine de doua ore, ciclistul fiind in stare buna, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pompierii ISU au intervenit in Portul ConstantaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au intervenit in Portul Constanta dupa ce au fost alertati de o persoana cazuta in apa.Totula s a petrecut vineri in jurul pranzului, unde o persoana a cazut in apa, in…