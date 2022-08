Perseidele 2022: Cand are loc spectaculoasa ploaie de stele din acest an și cum poate fi admirata Perseidele 2022: Cand are loc spectaculoasa ploaie de stele din acest an și cum poate fi admirata La fel ca in fiecare an, pasionații de stele cazatoare și spectacole cerești se pot uita dupa Perseide in noaptea de 12 spre 13 august 202, dupa miezul nopții pana dimineața. Luna august aduce, ca in fiecare an, […]