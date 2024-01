Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a demarat discuțiile pentru un proiect ce ar implementa o schimbare importanta pentru șoferi. Daca se va transforma in realitate, ar insemna ca dispare permisul de conducere in format fizic din Romania? Ce trebuie sa știe conducatorii auto. Schimbari pentru șoferii din statele membre…

- Tinerii entuziaști care aspira sa obțina permisul de conducere au acum șansa sa faca școala de șoferi gratuit, in cadrul celei de-a noua ediții a programului “Permis pentru Viitor”. Acest program inovator este dedicat persoanelor cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, oferindu-le posibilitatea de…

- Ghinion pentru un tanar maramureșean oprit de polițiștii de frontiera pentru un control de rutina. S-a intampkat ieri, 11 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, cand, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control, in zona de responsabiliate, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de…

- Programul Permis pentru viitor, ajuns le cea de-a 9-a ediție, se adreseaza tinerilor din medii defavorizate pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj in obținerea unui loc de munca sau in menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente. Persoanele eligibile…

- Roxana Ciuhulescu are toate motivele sa fie o mama mandra și implinita! Fiica ei urmeaza sa obțina permisul de conducere la varsta de doar 16 ani, in Romania! In ciuda problemelor de sanatate, adolescenta reușește sa faca fața provocarilor.

- Se anunța vești noi pentru o categorie de șoferi din țara noastra. O noua lege ar putea modifica durata de valabilitate a permiselor de conducere pe teritoriul Romaniei. Se ia in considerare prelungirea perioadei de valabilitate a permiselor de conducere de la 10 la 15 ani, potrivit propunerii.

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate anunța calendarul inscrierilor pentru cea de-a 9-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, dedicat tinerilor din medii defavorizate Programul prin care se platește școala de șoferi pentru tinerii din medii defavorizate a ajuns la cea de-a 9-a ediție;…

- In cursul nopții trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 32 de ani, domiciliat in județul Satu Mare. Barbatul conducea un autovehicul marca Opel…