Permis ucrainean fals descoperit de poliţiştii de frontieră ieşeni Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la un barbat, care a prezentat la control un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, ce s-a dovedit a fi fals. In data de 30 iunie a.c., in jurul orei 10.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor necesare controlului de frontiera, un cetațean din R. Moldova, in varsta de 47 de ani, conducand un autoturism, inmatriculat in R. Moldova. La control, pe langa documentele de calatorie, barbatul a prezentat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

