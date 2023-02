Perla coroanei, Hidroelectrica, face angajări! Salariile pot ajunge la 2.000 de euro Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a aprobat in ședința din data de 31 ianuarie a.c., la propunerea managementului companiei, noua schema de organizare interna a societații. Schimbarea de organigrama – cu efecte asupra structurii interioare a Hidroelectrica, presupune suplimentarea structurii organizatorice cu 272 noi posturi destinate intaririi departamentelor societații, dar și restrangeri de activitate pentru zonele mai puțin solicitate funcțional (-53 de posturi). ”Ne bucura sa putem anunța astazi crearea de noi locuri de munca intr-una dintre cele mai profitabile și competitive firme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

