Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința avertizeaza ca unii indulcitori artificiali pot modifica microbii organismului intr-un mod care modifica nivelul zaharului din sange, potrivit unor noi date publicate in jurnalul „Cell” și raportate de South West News Service. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Persoanele care sufera de obezitate si isi doresc sa scada in greutate au cateva variante prin care sa poata reduce din masa corporala. - Schimbarea alimentatiei, prin reducerea alimentelor procesate si adoptarea unei diete bogate in fructe si legume - Cresterea activitatii fizice - Tratament medicamentos…

- Sondaj eJobs: 5 din 10 angajați și-au schimbat jobul cel puțin o data in ultimii doi ani. Un salariu mai bun, disponibilizarile sau volumul prea mare de munca au fost principalele motive invocate de cei care și-au cautat un alt loc de munca. O treime au plecat pe fondul concedierilor 40% dintre…

- RECOMANDARI… Direcția de Sanatate Publica Județeana Vaslui recomanda cetațenilor mai multe masuri de prevenire a efectelor asupra starii de sanatate, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a transmis atenționari catre Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, privind pericolul…

- Creierul uman rareori inregistreaza o amintire singulara, in schimb, acesta conecteaza amintirile in grupuri; de aceea, atunci cand ne amintim un lucru, ne vom aminti si altele, in functie de momentul in care au avut loc intamplarile. Insa pe masura ce imbatranim, creierul isi pierde abilitatea de a…

- REȘIȚA – Ma uit in jurul meu și pot numara pe degete oamenii cu care mai am incredere sa vorbesc, cu care mai simt nevoia sa vorbesc lucruri serioase. Nici cu toți orice, pentru ca azi nici celui mai bun prieten nu ii mai poți spune un adevar dur pentru ca se schimba totul! Ma intreb: oare cați mai…

- Preturile carburantilor nu a scazut in Germania, desi taxele au fost reduse in regim de urgenta, scrie Bloomberg, precizand ca autoritatile germane ii acuza pe producatori ca inca profita de pe urma scumpirii energiei.