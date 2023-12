Pericolul din carnea de porc. ”Sunt bacterii care rezistă la temperaturi foarte mari” Sa fiți atenți de unde cumparați carnea de porc. Este foarte important sa cumparați carnea doar din unitațile autorizate, iar cei care vor taia porcul in gospodarii sunt sfatuiți sa duca carnea la un laborator. Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit la Antena 3 CNN despre pericolele la care se expun oamenii care consuma carnea de porc preparata greșit sau cumparata din locuri neautorizate. „Romanii ocupa locuri fruntașe in Europa, privind consumul de carne de porc. Daca ați consumat carne infectata este foarte important sa mergeți la spital, mai ales daca apare febra, tulburarile digestive sau respiratorii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

