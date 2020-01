Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 03.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Luptatori din municipiul Constanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Marii din localitate, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 18.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe strada Stefan cel Mare din localitatea Eforie Sud, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul…

- La data de 2 decembrie a.c., in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Trandafirilor din localitatea Tuzla, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de…

- La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 18.20, politisti din cadrul Postului de Politie Mihai Viteazu au identificat un barbat, de 40 de ani, in timp ce conducea unautoturism, pe raza localitatii Sinoe, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 25 noiembrie…

- La data de 24 noiembrie a.c., in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 52 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Castelu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare…

- La data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 17.15, patrula formata dintr un politist din cadrul Sectiei 4 si un jandarm al G.M.J. Constanta a depistat un barbat, de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Verde din municipiu, avand montate placute cu numere de inmatriculare expirate.…

- La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 16.45, patrula formata dintr un politist al Sectiei 4 si un jandarm din cadrul G.M.J. Constanta a depistat un barbat, de 28 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, avand montate placute cu numere de inmatriculare…