Stiri pe aceeasi tema

- Campina s-a remarcat la finalele Campionatului Național de Atletism pentru Veterani, desfașurate week-end-ul trecut in Capitala, prin Viorel Savu, caștigator al probei de aruncarea greutații (detalii, aici). Un alt participant constant la asemenea competiții, Iulian Alexe, din Poiana Campina, s-a intors…

- Se reiau reparațiile pe Autostrada Soarelui intre București și Fundulea De astazi, se reiau lucrarile de reparații pe A 2 Autostrada Soarelui tronsonul cu placi de beton dintre București și Fundulea cu restricții și devieri de circulație care vor dura pâna la intrarea în sezonul estival.…

- In perioada 11 februarie - 15 martie, la Braila, Baia Mare, Bucuresti, Cluj si Iasi, sunt programate a se desfasura semifinalele Campionatului Național individual de șah pentru seniori. Din fiecare grupa se califica primii 10 clasați și cei aflați la egalitate cu locul 10. Au drept de joc direct in…

- Weekend-ul trecut a avut loc, la București, Campionatul Național de Seniori și U23 la atletism – etapa a doua. Brașoveanca Adina Circiogel, legitimata la CS Țara Barsei 2011, a ocupat locul 3 la proba de 400 de metri, cu timpul 56,91 secunde. In perioada 5-6 februarie este programata, tot in Capitala,…

- Județul Timiș are cea mai ridicata rata de infectare cu noul coronavirus din țara- 3,63, cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta. In schimb in București indicele a scazut din nou, cifre in scadere și in județul Ilfov, unde rata de infectare a scazut sub 3 la mia de locuitori.In prezent doua…

- Florentina Iusco, Daniela Stanciu, ambele calificate la JO de la Tokyo, si Andrei Toader au obtinut victorii, vineri, in etapa a doua a Campionatului National de atletism in sala, gazduita de Sala ''Ioan Soter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti.…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza in acest moment in fața Administrației Prezidențiale, nemulțumite, printre altele, de cuantumul majorarii salariului minim pe 2021. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de nivelul majorarii salariului minim de la inceputul acestui an precum și de plafonarea veniturilor…

- BUCURESTI. Sectia de tir a Clubului Sportiv Municipal Arad a impresionat la finala Campionatului National de aer comprimat rezervat juniorilor 2 si 3. Pistolarii aradeni s-au intors din Capitala cu zece medalii.