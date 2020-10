Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara, locul 142 WTA, venita din calificari, a acces, joi, in turul trei al turneului de grand slam de la Roland Garros.Bara a avut-o adversara in turul doi pe belgianca Alison Van Uytvanck, locul 65 WTA, care a abandonat in setul secund, cand scorul era 6-1, 4-0 pentru romanca. Citește…

- Patricia Tig a invins-o joi pe americanca Christina McHale in doua seturi, 6-4, 6-3, si s-a calificat in turul al treilea de la Roland Garros. In runda urmatoare, Patricia Tig o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre Elena Ribakina si Fiona Ferro. In turul trei s-a calificat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marți, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, cu 6-4, 6-2, de Timea Babos din Ungaria. In urmatoarea faza, reprezentanta țarii noastre va juca impotriva invingatoarei dintre americanca Sofia Kenin și rusoaica Ludmila…

- Monica Niculescu, numarul 141 WTA, venita din calificari, a fost invinsa, marti, de Danielle Collins (SUA, 57 WTA), in primul tur la turneul de pe tabloul principal la turneul de la Roland Garros.Niculescu a fost invinsa de Collins, scor 2-6, 6-2, 6-1, dupa o ora si 47 de minute. In…

