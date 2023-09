Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Invictus Romania a incheiat cele sapte zile de competitie de la Dusseldorf, iar duminica, 17 septembrie, aeronava TAROM ce ii va aduce acasa din Germania, va ateriza pe aeroportul Henri Coanda din Otopeni, la ora 10.45.Potrivit MApN, invictusii se vor intoarce acasa cu 13 medalii: patru de aur,…

- Militari din cadrul Forțelor Aeriene Romane au identificat, in timpul unei misiuni, elemente ale unei posibile drone, identificate in zona Nufarul și Victoria. ”Echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Fortelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a identificat miercuri, 13 septembrie,…

- Banca Naționala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda de argint care marcheaza 150 de ani de la nașterea renumitului arhitect și restaurator roman Petre Antonescu. BNR a pus in circulație, de astazi, o noua moneda de argint, marcand astfel 150 de ani de la nașterea arhitectului roman…

- Gorka Larrucea, 30 de ani, ofera incredere suporterilor roș-albilor inaintea confruntarii de diseara cu FC Botoșani Dinamo spera sa obțina diseara prima victorie de la revenirea in Liga 1, in meciul cu penultima clasata, FC Botoșani, de la ora 20:30, pe stadionul "Arcul de Triumf". Roș-albii au obținut…

- Doua femei au incercat sa introduca in țara 4 kg bijuterii de aur și argint, ascunse in mai multe pungi cu cereale. Marfa era adusa din Turcia, insa politistii de frontiera din Aeroportul Henri Coanda au fost vigilenți și le-au descoperit. Cele doua femei se intorceau din Istanbul, iar cand au intrat…

- David Popovici a revenit duminica in Romania, dupa Campionatele Mondiale de la Fukuoka, Japonia. Alaturi de Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Roman, David a susținut o conferința de presa la Salonul Oficial de la Aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni). Reamintim ca David…

- O femeie de 41 de ani se afla in arest preventiv, dupa ce și-ar fi aruncat copilul nou-nascut in soba. Femeia e cercetata pentru omor calificat și violența in familie. Autoritațile din Ilfov au fost sesizate, in ziua de 22 iulie, de reprezentanții unui spital din București, dupa ce s-a prezentat o femeie,…

- Cursa de joi seara Wizz Air de la Dortmund pentru Iași a aterizat la Suceava din cauza furtunii din zona Iași. Directorul Aeroportului Suceava, Ioan Mariuța, a declarat ca Cursa Wizz Air Airbus A321 de la Dortmund spre Iași a fost deviata catre Aeroportul Suceava din cauza ploii puternice și oraj. La…