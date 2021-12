Percheziții pentru combaterea comerțului cu produse contrafăcute In ziua de 01 decembrie a.c., o femeie de 45 de ani, din Mioveni, a fost depistata in flagrant delict de polițiștii argeșeni, care ar fi introdus in țara obiecte vestimentare și parfumuri susceptibile a fi contrafacute, precum și bijuterii, care nu au fost supuse controlului vamal. In continuare, sub supravegherea unui procuror, au fost […] Articolul Percheziții pentru combaterea comerțului cu produse contrafacute apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200.000 de mașini Dacia produse in acest an In octombrie 2021, au fost produse in Romania 18.277 autoturisme. Dintre acestea, 13.820 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 4.457 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Producția de autoturisme in Romania in primele…

- Ion Georgescu, primar al orașului Mioveni, declara ca PSD este consecvent cu principiul școlilor deschise in condiții de siguranța. Iar condițiile de siguranța nu se realizeaza doar prin vaccinare, ci și prin testarea periodica a elevilor și cadrelor didactice, așa cum a solicitat PSD inca din luna…

- Lucrari de amenajare a paraului Turcești, pentru combaterea eroziunii canalului de scurgere Canalul Valea cu Tei face parte din rețeaua pluviala aferenta cartierului Razboieni, fiind amplasat pe Valea Geamana Mica (Turcești), pe domeniul public al municipiului Pitești, in amonte de podul de pe D.N.…

- VACCINARE FARA PROGRAMARE, LA MIOVENI! INCLUSIV DOZA TREI! La Centrul de Vaccinare de la Casa de Cultura Racovița – Mioveni, situat in Str. Nicolae Racoviceanu, nr. 110, persoanele care doresc sa se imunizeze impotriva virusului COVID -19, o pot face zilnic, in intervalul orar 08.00 – 20.00, momentan…

- Primaria Municipiului Arad a stabilit locațiile pentru desfasurarea activitatilor comerciale cu ocazia Sarbatorii de Sf. Nicolae. Acestea sunt repartizate dupa cum urmeaza: 1. B-dul Revolutiei...

- Avand in vedere faptul ca incidența ratei de infectare in orașul Mioveni a atins un nivel ridicat, va informam ca, in zilele de sambata și duminica, la Centrul de Vaccinare Racovita oricine dorește, se poate vaccina fara programare, in intervalul 08.00 – 20.00! Informații suplimentare puteți obține…

- Politistii de frontiera, impreuna cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit 2.800 de articole electronice contrafacute, 1.200 de carduri de memorie cu adaptor si 1.500 becuri cu led anti insecte, valoarea totala a obiectelor depasind 100.000 lei.…

- Simona Bucura-Oprescu: PSD are soluții pentru combaterea creșterii prețurilor la energie electrica și gaze naturale PSD are soluții pentru combaterea creșterii prețurilor la energie electrica și gaze naturale, afirma deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. Parlamentarul argeșean arata ca, pe termen…