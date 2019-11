Percheziții la un suspect de contrabandă. Pistol, muniție și mii de cartușe de țigări netimbrate, găsite de polițiști Un pistol cu gaz și bila de cauciuc, cartușe și aproape 30.000 de pachete de țigari netimbrate au gasit polițiștii aradeni la un barbat acuzat de contrabanda. Polițiștii din Arad anunța, joi, ca miercuri au facut percheziții in comuna Secusigiu, la doua imobile ale unui barbat de 37 de ani. Potrivit IPJ Arad, in curtea […] Articolul Percheziții la un suspect de contrabanda. Pistol, muniție și mii de cartușe de țigari netimbrate, gasite de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

