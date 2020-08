Stiri pe aceeasi tema

- O arma letala, alte trei neletale, cartușe, capse, proiectile metalice și alte dispozitive pentru arme au fost gasite de polițiști dupa 10 percheziții facute, duminica, in județele Valcea, Dolj, Braila, Caraș-Severin și Harghita. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), sub coordonarea…

- In aceasta dimineata, politistii din Olt efectueaza 22 de perchezitii, in 10 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. La data de 23 iunie a.c., politistii specializati in investigare a criminalitatii economice din Olt efectueaza 22 de perchezitii, in judetele Bihor, Mehedinti, Valcea, Timis, Arad,…

- Polițiștii au facut, joi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri, anunța…