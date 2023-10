Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii DIICOT fac, miercuri, 10 perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov. Sunt vizate persoane suspectate ca vindeau o substanta psihoactiva noua, in zone din centrul Capitalei. Pretul unei doze era de aproximativ 10 lei – conform anchetatorilor. Potrivit Poliției Romane, polițiștii…

- Un drog nou face prapad in Capitala: percheziții la traficanții din București și Ilfov!Politistii si procurorii DIICOT fac, miercuri, zece perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane suspectate ca vindeau o substanta psihoactiva noua, in zone din centrul Capitalei.„La data de 4 octombrie…

- Politistii si procurorii DIICOT fac, miercuri, zece perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane suspectate ca vindeau o substanta psihoactiva noua, in zone din centrul Capitalei. Pretul unei doze era de aproximativ 10 lei. Potrivit DIICOT, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- La data de 26 septembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, pun in aplicare 30 de mandate de perchezitie domiciliara in judetul Calarasi…

- Mai multe firme au vandut in toata țara prajituri, jeleuri, dar și dispozitive de vapat care conțineau droguri. Procurorii DIICOT si politistii au efectuat 121 de perchezitii in Bucuresti si in 23 de judete. „La data de 19 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- La data de 8 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Structura Centrala, au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Teleorman, intr un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane.…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Procurorii DNA fac, joi dimineața, percheziții la Centrul de batrani "Armonia". Potrivit unor surse, este vorba despre un dosar legat de modul in care instituțiile de control ale statului și-au indeplinit atribuțiile legate de funcționarea azilelor groazei din Voluntari.Aceleași surse susțin și ca DNA…