Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Nu mai puțin de doua milioane de lei, atat e paguba suferita de statul roman de pe urma activitații nefiscalizate a unui constructor carașean, care tot construia, dar nu ar fi inregistrat contabil veniturile de pe urma activitații! Perchezițiile au fost efectuate la sediul și la punctele…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud a dispus prin ordonanța luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fața de cinci persoane, cu varste cuprinse intre 26 și 34 de ani, din Bistrița, Ilișua, Dobric și Beclean, intr-un dosar de evaziune fiscala.…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud au efectuat peste 30 de percheziții in cadrul unui dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, la locuințele unor persoane și la sediile unor operatori economici Polițiștii au ridicat,…

- Zeci de percheziții au loc duminica dumineața in județele Bistrița-Nasaud și Bihor la locuințele și sediile unor operatori economici banuiți de evaziune fiscala și spalare de bani, in domeniul comerțului cu produse electronice, potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR). Polițiștii Serviciului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt au efectuat, marti, 24 de perchezitii domiciliare in judetele Neamt, Iasi si Bacau, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de coruptie si fals. „Din cercetari a reiesit ca, in perioada…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, in modalitatea ,,evidentierii, in actele contabile…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, in modalitatea ”evidentierii, in actele contabile…

- Un barbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar de politistii din Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 450.000 de lei. In dosar este vizata o firma suspectata ca a introdus in contabilitate, timp de patru ani, achizitii fictive. “Din datele si probele administrate…