Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, marti, sapte perchezitii domiciliare, in baza unui ordin european de ancheta emis de catre autoritatile din Franta, la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, proxenetism si spalare a banilor.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada octombrie 2017 - septembrie 2019, membrii gruparii ar fi comis fapte de trafic de persoane si proxenetism pe teritoriul Frantei.



In urma investigatiilor efectuate a rezultat faptul…