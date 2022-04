Percheziţii la Primăria Paşcani într-un dosar de trafic de influenţă! Politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au efectuat, joi, perchezitii la sediul Primariei municipiului Pascani si la domiciliul unui functionar public, angajat al primariei respective, intr-un dosar de trafic de influenta privind angajari sau autorizatii de construire. Potrivit unui comunicat al SJA Iasi, in perioada iulie – decembrie 2021, persoana care are calitatea de suspect in cauza a pretins de la mai multe persoane sume cuprinse intre 2.000 si 2.500… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

