Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza, miercuri, 11 perchezitii in cinci judete la persoane banuite de comiterea mai multor inselaciuni prin metoda 'accidentul'. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean…

- La aceasta ora, politistii din Prahova efectueaza 11 perchezitii la persoane banuite de inselaciuni prin metoda "accidentul". Prejudiciul este estimat la aproximativ 200.000 de lei. La data de 18 aprilie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Politistii fac, miercuri, 11 perchezitii in judetele Prahova, Braila, Dambovita, Vrancea si Iasi, la persoane banuite de inselaciuni prin metoda ”accidentul”. Prejudiciul este estimat la aproximativ 200.000 de lei.Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova si cei ai Directiei Operatiuni…

- Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP) se opune transformarii consilierilor de probațiune in gardieni insarcinați cu paza deținuților care iși vor executa pedepsele la domiciliu, prin supraveghere cu brațara electronica, așa cum prevede, in prezent, Proiectul de lege…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 9 perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furturi din locuințe și societați comerciale.La data…

- Peste o suta de percheziții au avut loc, joi, in Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov... The post Percheziții in Timiș, intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, perchezitii in doua judete la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri, sapte persoane urmand a fi duse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cinci perchezitii domiciliare au…

- Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza, la aceasta ora, 6 perchezitii in județele Arges, Olt și Dolj, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite ...