Percheziţii la o grupare care falsifica decizii de pensionare pentru a lua credite; prejudiciu - 2.335.000 de lei Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din Bucuresti efectueaza, miercuri, 32 de perchezitii la membrii unei grupari care recrutau persoane cu venituri modeste, apoi falsificau decizii si taloane de pensie pentru a lua credite, fiind ajutati si de functionari bancari, dosar in care anchetatorii au calculat un prejudiciu de 2.335.000 de lei. Descinderile au loc in Capitala si in judetele Ilfov, Calarasi, Arges, Dambovita si Prahova. Membrii grupului infractional organizat sunt acuzati de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 32 de percheziții domiciliare au avut loc, miercuri, in București, Ilfov, Calarași, Argeș, Dambovița și Prahova, intr-o cauza care vizeaza destructuarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri…

- 32 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Calarasi, Arges, Dambovita si Prahova. Prejudiciul cauzat este de peste 2 milioane de lei.In aceasta dimineata, procurorii DIICOT Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.C., au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de…

- Social Distribuirea tabletelor pentru elevi s-a incheiat in 23 de judete si in Bucuresti/ In Teleorman au ajuns peste 6.000 de dispozitive electronice decembrie 17, 2020 13:53 Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca a fost finalizata procedura de distribuire a tabletelor pentru elevi in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata mai multe atentionari cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv municipiul Bucuresti. Pana la ora 10:00 este cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in municipiul Bucuresti si in…

- 150 de percheziții domiciliare, in București și in județele Calarași, Ilfov, Giurgiu, Dambovița, Argeș, Bacau si Vaslui The post PERCHEZIȚII, LA PERSOANE CARE AR FI OBȚINUT INDEMNIZAȚII DE CREȘTERE A COPILULUI CU ACTE FALSE first appeared on Partener TV .

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO si al unitatilor subordonate fac miercuri dimineata 386 de perchezitii domiciliare vizand destructurarea unor grupari infractionale organizate vizate…

- Procurorii DIICOT de la Calarași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Calarași fac 50 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Calarași și Ilfov și a municipiului București, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional…