Percheziții la locuințele unui tânăr bănuit că ascundea bunuri furate. Ce au găsit polițiștii In aceasta dimineata, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Urbana Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Timișoara, la locuințele unei persoane banuite de tainuire. „Perchezițiile s-au desfașurat in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Inspectoratului de Politie Judetean Timiș – […] Articolul Percheziții la locuințele unui tanar banuit ca ascundea bunuri furate. Ce au gasit polițiștii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

