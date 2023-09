Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA efectueaza, joi, percheziții la Consiliul Județean Argeș intr-un dosar de corupție, conform surselor G4Media.ro. Potrivit acestora, procurorii suspecteaza o serie de achiziții trucate in valoare de peste 700.000 de euro. Citește și: IGPR il contrazice pe chestorul Badea. La data agresiunii…

- Medicul de garda in noaptea in care Alexandra Ivanov (25 de ani, mama a trei copii) a murit la Maternitatea Botoșani dupa 7 ore in care a implorat ajutor și nu l-a primit a fost adus vineri, 1 septembrie 2023, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava. Procurorii au anunțat ca doctorița…

- Polițiștii și procurorii au destructurat o rețea de trafic de droguri intr-o acțiune coordonata in 6 județe Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au pus capat unei rețele de trafic de droguri de…

- CAPTURA…Politistii si procurorii DIICOT au reusit sa aduca in fata judecatorilor de drepturi si libertati doi traficanti de droguri de risc dupa aproape doua luni de la momentul in care au fost facute primele perchezitii. Astfel, la inceputul lunii iulie, au fost efectuate 8 perchezitii domiciliare,…

- UPDATE: De mai bine de zece ore, procurorii DNA Iași și polițiștii judiciari ai DGA Vaslui, scotocesc toate documentele din sediul firmei Reiser SA Barlad! Dupa ce in cursul dimineții au percheziționat domiciliile mai multor persoane din conducerea Reiser, printre care și locuințele directorului Daniel…

- PROBLEME… In aceasta dimineața, procurorii Anticorupție și procurorii DNA au descins la sediul societații REISER Barlad, care aparține de Primaria Barlad. La acțiune au sosit, in urma cu cateva momente, și comisarii Garzii de Mediu Vaslui. Potrivit surselor noastre mai multe documente vor fi ridicate,…

- UPDATE: Reporterii Vremea Noua au surprins momentul in care procurorii au luat la mana dosarele cu exemplarul verde din procesele verbale, unde sunt menționate toate datele despre cei sancționați, dar și contextul și motivele sancțiunilor aplicate de Poliția Locala Barlad. Ziarul Vremea Noua a publicat…

- Procurorii DNA efectueaza joi percheziții la Primaria Constanța, conform surselor Info Sud-Est din administrația locala. In acest dosar, primarul Vergil Chițac ar fi suspect de abuz in serviciu. De asemenea, in dosar ar fi vizat și viceprimarul PNL Ionuț Rusu. Vergil Chițac, Ionuț Rusu și Alin Vintila,…