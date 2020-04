Perchezitii la Constanta, la mai multe puncte de lucru ale unei unitati farmaceutice. Sute de litri de dezinfectant, confiscate

Stiri pe aceeasi tema

- "In perioada 30-31 martie a.c., polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, cu sprijinul inspectorilor D.G.A.F.P. Constanța au efectuat verificari la 6 puncte de lucru ale unei unitați farmaceutice din județul Constanța, cu privire la…

- Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au pus in aplicare, in cursul zilei de ieri, 3 mandate de perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Constanta. In urma descinderilor au fost ridicate documente si inscrisuri cu valoare probatorie.…