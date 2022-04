Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au efectuat, joi, perchezitii la sediul Primariei municipiului Pascani si la domiciliul unui functionar public, angajat…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, marti, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a barbatului care, in noiembrie anul trecut, in timp ce transporta ilegal 12 migranti, a fost implicat intr-un accident rutier, doi dintre pasageri pierzandu-si…

- In perioada 15-16.03.2022, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat mai multe controale privind respectarea prevederilor legale referitoare la modul de exploatare și gestionare a materialului lemnos…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție cu referire la protecția mediului inconjurator și delapidare, savarșite in perioada 2018 – 2022, privind neincasarea unor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 25 ianuarie 2022, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de procuror, cu grad profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi a domnului…

- Tanar de 21 de ani, din Zlatna, banuit de furt, reținut de catre polițiștii: Impreuna cu alți tineri ar fi sustras alimente, alcool și țigari in valoare de 4.500 de lei Tanar de 21 de ani, din Zlatna, banuit de furt, reținut de catre polițiștii: Impreuna cu alți tineri ar fi sustras alimente, alcool…

- Polițiștii Serviciului Arme,Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara in localitatea Șag, la un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor…