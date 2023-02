Perchezitii in localitatea Carcaliu, judetul Tulcea. Peste 1 500 elemente de munitie, doua arme si 5 trofee de cerb, depistate (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de incalcare a ordinii si linistii publice in orasul Harsova. Potrivit IPJ Constanta, totodata, actiunea a avut drept scop cresterea gradului de disciplina rutiera…

- Mobilizare impresionanta de forțe, vineri, la Sintesti, mai multe structuri ale statului fiind implicate.Politistii ilfoveni au efectuat, vineri, o actiune cu efective marite, in Sintesti si Jilava - judetul Ilfov, in dosare de trafic de droguri, furt de curent, nerespectarea regimului armelor si munitiilor…

- Perchezitii domiciliare, la 2 adrese, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect, in principal, nerespectarea regimului armelor si munitiilor Oficial de la IPJ Ilfov La data de 6 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante…

- La data de 29 decembrie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au efectuat 5 percheziții, pe raza localitații Sasciori, județul Alba, la sediul unei societați comerciale și la domiciliile unor persoane banuite de operațiuni cu articole…

- In urma a 13 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au fost descoperite și ridicate in vederea indisponibilizarii: o arma neletala, 50 de cartușe neletale, 2.943 de bucați de articole pirotehnice, 9.420 de țigarete, 79 de articole vestimentare…

- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Politia orasului Mizil pun in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara in orasul Mizil, la domiciliile a doi barbati, cu varstele de 22, respectiv 29 de ani, banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In…

- Nr. 63.666 din 06.12.2022 DOSARE PENALE INTOCMITE DE POLITISTI IN URMA UNOR PERCHEZITII Ieri dimineata, 5 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila, sprijiniti de politisti din cadrul Biroului Proximitate, Sectiei 1 Politie Rurala Braila si Biroului Arme, Explozivi si Substante…

- La data de 23 noiembrie a.c, in baza unui mandat de perchezitie domiciliara, emis de Tribunalul Bucuresti, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau, impreuna cu cei de investigații criminale au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul unui barbat de 36 de ani, din…