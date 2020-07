Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au efectuat 16 perchezitii domiciliare pe raza judetului Gorj, Ilfov si municipiului Bucuresti.

- Politisti de la DGPMB au pus in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a...

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La acest moment, politisti…

- Astazi, 30 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Economice Mureș au desfașurat 13 percheziții domiciliare (5 in Mureș, 2 in București, 2 in Galați, 2 in Brașov, una in Ilfov și una in Botoșani), la sediile unor societați, ale caror reprezentanți sunt cercetați intr-un…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au efectuat, astazi, 28 de percheziții, in Targu Jiu, la sediile a 24 agenți economici și domiciliile reprezentanților entitaților economice, intr-un…

- Un numar de 17 perchezitii au avut loc, joi dimineata, la 17 balastiere din judetele Arad si Bihor, fiind vizate societati comerciale care ar fi implicate in infractiuni de evaziune fiscala, noua persoane urmand sa fie audiate. Perchezitiile au fost efectuate de lucratori ai Serviciului de Investigare…