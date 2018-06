Stiri pe aceeasi tema

- 11 percheziții domiciliare și 2 controale economice au loc la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul deșeurilor reciclabile, in judetele Dambovița și Giurgiu. Prejudiciul a fost estimat la 1,2 milioane de euro, potrivit Mediafax.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Politistii din Bihor au facut 16 perchezitii domiciliare în judetele Bihor, Sibiu, Arad, Brasov si Cluj, la persoane banuite de furt calificat, respectiv tainuire. Activitatile au fost efectuate în colaborare cu politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Arad,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie continua astazi audierile in dosarul "Motorina”, in care fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Sorin Blejnar si ceilalti inculpati au contestat pedepsele primite in iunie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Gorj efectueaza, miercuri dimineata, 30 de perchezitii in mai multe judete si in Bucuresti, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar,…