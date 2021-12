Percheziții în București și Sibiu într-un dosar de delapidare și spălare de bani Politistii au efectuat miercuri 13 perchezitii in municipiul Sibiu si in Bucuresti, ridicand documente de la 32 de adrese, intr-un dosar de delapidare si spalare de bani in care este vizata o persoana din conducerea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Sibiu. In urma perchezițiilor, 35 de persoane au fost aduse la audieri. Dupa audierea persoanelor chemate in calitate de martori si suspecti, urmeaza a se aprecia cu privire la eventualelor masuri preventive ce vor fi dispuse in cauza, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, citat de Agerpres. In ancheta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

