Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, la persoane banuite de falsificare de valori straine, punere in circulatie de valori falsificate, inselaciune si tainuire. "Din cercetari a reiesit ca, in perioada mai-iunie 2019, banuitii ar fi pus in circulatie, in judetele Dambovita, Giurgiu si Prahova, mai multe bancnote din cupiura de 100 de dolari si 50 de euro, cu ocazia achizitionarii,…