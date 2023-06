Stiri pe aceeasi tema

- Sunt percheziții DNA la clanul Carpaci in Timiș și Caraș pentru frauda cu fonduri europene pentru agricultura ecologica. Prejudiciu se ridica la jumatate de milion de euro.Potrivit primelor informații, aceștia luau finanțare pentru livezi inexistente, pe numele lor sau ale unor rude. Aveau pe cineva…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare sunt efectuate astazi, 16 mai 2023, in mai multe locatii din Romania si Franta, in cadrul unei anchete aflate in desfasurare condusa de Parchetul European EPPO din Bucuresti cu privire la suspiciunea de frauda care implica fonduri europene si nationale, in valoare…

- Politistii si procurorii DIICOT din Caraș-Severin au facut percheziții la mai multe locuințe din Banat. Mai mulți indivizi sunt suspectați ca amestecau droguri și vindeau substantele unor tineri, inclusiv minori. Polițiștii din Caraș-Severin și procurorii DIICOT Caraș-Severin au facut, miercuri, 14…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, impreuna cu polițiștii Serviciului Criminalistic, au pus in aplicare, in aceasta dimineața, trei mandate de percheziție domiciliara. „Din cercetari…

- Percheziții in Timiș și Arad, intr-un dosar penal. Prejudiciul estimat, aproximativ 311.000 de lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, impreuna cu...

- Polițiștii din Iași fac marți dimineața 42 de percheziții in mai multe județe din țara intr-un dosar in care se fac cercetari privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași fac 42 de percheziții…

- Polițiștii au facut marți, 21 martie, 29 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, la o grupare formata din romani si sarbi care se ocupa cu traficul de migranti, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT.Potrivit anchetatorilor, in perioada octombrie 2021 – martie 2023, membrii grupului „au…

- Procurorii DIICOT si politistii de frontiera fac, marti, 29 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, la o grupare formata din cetateni romani si sarbi care se ocupa cu traficul de migranti. Grupurile de migranti erau constituite in Serbia, din cetateni afro-asiatici, care erau racolati si…