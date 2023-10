Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac duminica 44 de perchezitii domiciliare, in Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu. Sunt vizati membrii unui grup infractional, specializat in introducera in tara de deseuri. ”La data de 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu…

- Ancheta a polițiștilor in cazul a trei tineri minori, la Timișoara. Aceștia sunt cercetați dupa ce au fost prinși cu un scuter furat. Minorii le-au povestit oamenilor legii ca au cumparat vehiculul din Arad insa polițiștii au descoperit ca acesta era anunțat ca fiind furat din Timișoara.

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a comis accidentul din statiunea 2 Mai dupa ce s-a urcat la volan, desi consumase mai multe tipuri de droguri, spune ca ii pare rau pentru ceea ce s-a intamplat. Sunt primele declarații facute de Vlad Pascu dupa tragedia in care au murit doi tineri. Declaratia a fost…

- BARBOSU – Cultura din satul Barbosu a fost raportata la 112 de un bocșean care iși inchiriase casa de la țara unor timișoreni. Și a descoperit-o cand a mers la livada, sa-și culeaga prunele! In 26 august, polițiștii de la SCCO și procurorii de la DIICOT, structurile teritoriale Caraș-Severin, au demarat…

- Politistii din Timisoara au facut publica fotografia soferului fugar pentru prinderea caruia a fost tras un foc de arma si a anuntat ca ancheta pentru gasirea acestuia este in plina desfasurare, potrivit news.ro. ”Avand in vedere evenimentul ce a avut loc pe bulevardul Take Ionescu din Timisoara,…

- Politistii din Caras-Severin au fost sesizati, prin numarul de urgenta 112, privind decesul unui copil de aproximativ un an. Deocamdata nu se cunosc detalii despre cauzele mortii bebelusului, dar a fost deschisa o ancheta, informeaza news.ro.”In data de 5 august a.c., la ora 22.55, politistii au…