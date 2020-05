Percheziții de amploare în mai multe județe din țară la tăietorii ilegali de lemne. Zeci de persoane au furat lemn din fondul forestier național Percheziții de amploare in patru județe din țara, la mai multe persoane banuite ca ar fi taiat fara drept arbori din fondul forestier national si ar fi folosit avize de insotire false. Potrivit, autoritaților, o firma din Alba ar fi sustras timp de doi ani de zile lemn din fondul forestier, se arata in comunicatul transmis de IPJ Alba.Politistii din Alba au facut, marți, nu maipuțin de 18 perchezitii in judetele Alba, Valcea, Sibiu si Gorj, in locuințelemai multor persoane banuite ca ar fi taiat fara drept arbori din fondulforestier national. Mai mult, pentru a-și șterge urmele aceștia ar fi folositavize… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

