Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș au facut, azi, o percheziție intr-o locuința din Timișoara. Percheziția a fost desfașurata in cadrul unui dosar penal aflat in lucru la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu privire la savarșirea fara drept de operațiuni cu articole pirotehnice. Polițiștii au confiscat aproximativ 650 kg de articole