PepsiCo a obţinut venituri peste estimări în primul trimestru Intreruperea lanturilor globale de aprovizionare induse de pandemie si inflatia fulgeratoare au dus la cresterea costurilor pentru orice, de la cutii de aluminiu la forta de munca si transport maritim, fortand industria de alimente ambalate sa creasca in mod regulat preturile produselor. PepsiCo a spus ca ar putea creste preturile mai tarziu in cursul anului, daca costurile vor creste mai mult decat se asteapta, dar analistii si companiile, inclusiv principalul rival Coca-Cola, au avertizat ca cererea va incetini probabil, deoarece inflatia nu arata niciun semn de incetinire. Producatorul de chipsuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

