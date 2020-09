Stiri pe aceeasi tema

- Reține aceste doua cuvinte: Super-Alimente! Vei auzi despre ele din ce in ce mai des și le vei admira in postari de pe Instagram, datorita culorilor pline de viața! Iar atunci cand vei afla cate beneficii iți ofera astfel de alimente, vei ințelege de ce primesc așa multa atenție! Promovate de specialiștii…

- Fructele sunt sanatoase, dar nu in orice cantitate și la orice ora. In afara de caracteristicile nutriționale incontestabile, cercetarile realizate in ultima decada au scos la iveala multiple efecte benefice ale consumului unui anumit fruct asupra sanatații, acesta stimuland funcțiile intime. Starea…

- Bogat in vitamine, minerale si antioxidanti foarte puternici, pepenele rosu ne hidrateaza si ne purifica organismul, amelioreaza sau chiar trateaza diverse afectiuni. Vitamina A impreuna cu vitamina C si E contribuie la un aspect sanatos al pielii si al parului.

- Vreme haotica in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe mesaje de avertizare meteo. In timp ce o parte a țarii se afla sub cod galben de disconfort termic, o alta parte va fi lovita de vijelii puternice.

- Consumat din belsug vara, pepenele galben, fructul cu cel mai mare continut de vitamina A, poate deveni un dusman al sanatatii noastre. Inainte de a-l consuma, medicii ne sfatuiesc sa-l spalam bine sub jet de apa deoarece pe coaja se poate dezvolta Salmonella, temuta bacterie.

- „Comisia indeamna insistent Romania sa puna in aplicare in mod corespunzator Regulamentul UE privind lemnul (Regulamentul (UE) nr. 995/2010), care interzice producerea si introducerea pe piata UE a produselor obtinute din busteni recoltati in mod ilegal. Autoritatile nationale nu au fost in masura sa…

- Alte 2750 kg de pepene galben au fost distruse de catre inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in comun cu reprezentantii agentului economic. Potrivit specialistilor, lotul neconform avea depașita limita maxima admisibila a conținutului de nitrați.

- Saptamana incepe cu vreme torida. Codul galben de canicula, emis de meteorologi este valabil și astazi pe intreg teritoriul tarii. Avertizarea a intrat in vigoare ieri si va expira la sfarsitul zilei.