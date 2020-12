Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Pepe, anul 2020 a adus multe provocari și incercari printre care se numara și divorțul de soția sa, Raluca Pastarama. Pepe este cel care a anunțat ca relația sa s-a terminat, iar cei doi au decis sa porneasca pe drumuri separate. Ce spune artistul in interviul care l-a emoționat cel mai tare

- Desparțirea dintre Pepe și soția lui a luat prin surprindere pe toata lumea. Au trecut cateva lui de cand Raluca Pastrama a decis sa paraseasca locuința și sa se mute la parinții ei. Interpretul a povestit la Antena Stars, despre un episod care l-a marcat și despre lecția pe care a invațat-o de la una…

- Cu toate ca viața a incercat-o dur și a trecut prin mai multe divorțuri, desparțiri și scandaluri, Bianca Dragușanu nu se lasa așa ușor și este pregatita pentru un nou inceput! Focoasa blondina are de gand sa imbrace din nou rochia de mireasa! Interviu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Moș Craciun a venit vineri la Gradinița cu Program Prelungit nr.9 din Alba Iulia sa vada daca micuți au fost cuminți pentru a primi darurile pe care le aduce cu drag an de an, insa s-a intristat cand a gasit salile goale. Cu lacrimi in ochi, Moșul a promis ca... Articolul FOTO, VIDEO| Moș Craciun cu…

- In ediția de aseara, Anna Lesko s-a confruntat cu aliata șiprietena ei, Viviana Sposub. Dupa o lupta frumoasa, in trei runde, Anna areușit sa demonstreze ca-și merita locul in competiție și a caștigat cu 2-1,reușind sa caștige un loc in urmatoarea etapa a jocului. Insa ceea ce a urmati-a șocat pe toți…

- Fiica lui Codin Maticiuc (39 de ani) a venit pe lume in data de 4 aprilie 2019. Recent, actorul a dezvaluit ca-și dorește sa devina din nou tata. Codin Maticiuc iși dorește „mult” sa devina din nou tata „Da, ne dorm și alți copii. Mult. Ne dorim sa și infiem”, a declarat Codin pentru Ciao . Cu toate…

- Dupa ce Pepe a anunțat luni seara, pe Youtube, ca mariajul lui cu Raluca Pastrama a ajuns la final, toți ochii s-au indreptat spre fosta soție Oana Zavoranu. Ce va spune si cum va comenta fosta? Reacția ei n-a intarziat sa apara. La doar o zi dupa anunțul lui Pepe,... The post Ce crede Oana Zavoranu…

- Maria Carneci este inca devastata de durere dupa moartea soțului! Cantareața a fost prezenta singura la casatoria civila a bunilor sai prieteni Codruța Filip și Valentin Sanfira, fiind primul eveniment la care participa dupa pierderea uriașa suferita. Amintindu-și de partenerul ei, artista a oferit…