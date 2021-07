Pepco Group va crea circa 13.000 de locuri de muncă în Europa, în următorii trei ani Bond a declarat ca majoritatea noilor locuri de munca vor fi in Europa continentala, compania anticipand ca cumparatorii vor merge la magazine mai ieftine dupa devastarea produsa de pandemie si pe masura ce oamenii vor cauta produse mai ieftine pe fondul inflatiei. In timp ce multi comercianti cu amanuntul europeni au trecut la operatiuni online, au inchis magazine si au desfiintat locuri de munca pentru a supravietui epidemiei de Covid-19, Pepco se indreapta in cealalta directie. “Spre deosebire de multi comercianti cu amanuntul traditionali, care se mandresc doar ca au reusit sa supravietuiasca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

