Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a scapat printre degete calificarea in finala Ligii Campionilor, formația lui Pep Guardiola incasand doua goluri in minutele 90 și 91. Dupa eliminarea „cetațenilor”, Spartak Moscova a publicat un mesaj ironic la adresa englezilor.

- Real Madrid a aratat din nou ca poate intoarce orice rezultat și s-a calificat in finala Ligii Campionilor dupa un meci nebun contra lui Manchester City. Madrilenii s-au impus cu 3-1 dupa prelungiri pe Santiago Bernabeu, iar Carlo Ancelotti a explicat unde s-a facut diferența in aceasta partida.

- Manchester City conducea cu 1-0 pe Santiago Bernabeu, iar finala Ligii Campionilor era mai aproape ca oricand. In doua minute (90', 91'), Real Madrid a reușit sa intoarca soarta confruntarii, iar in prelungiri Benzema a dat lovitura de grație. La finalul meciului, Pep Guardiola a incercat sa ofere o…

- Real Madrid a reușit o noua „remontada” pe Santiago Bernabeu așa cum și-a obișnuit fanii in actuala ediție a Ligii Campionilor. Trupa lui Carlo Ancelotti a intors scorul in returul semifinalei contra lui Manchester City și va juca finala de la Paris dupa 6-5 la general cu echipa lui Pep Guardiola.​

- Manchester City pleaca cu prima șansa la calificarea in finala Ligii Campionilor inainte de returul dificil de miercuri contra lui Real Madrid de pe Santiago Bernabeu. Dupa prima manșa a semifinalelor, trupa lui Pep Guardiola are avantaj de un gol in fața echipei lui Carlo Ancelotti.

- Carlo Ancelotti nu e va putea baza pe unul dintre cei mai importanți oameni la returul semifinalei Ligii Campionilor cu Manchester City de pe „Santiago Bernabeu”. Real Madrid - Manchester City este programat miercuri, 4 mai de la 22:00. Partida va fi LiiveTEXT pe GSP.ro Dupa infrangerea din tur, scor…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, s-a declarat mandru de elevii sai dupa victoria obtinuta in fața lui Real Madrid, scor 4-3, din turul semifinalelor Ligii Campionilor . El si-ar fi dorit insa o diferenta mai mare, fiind convins ca returul de pe „Santiago Bernabeu“ va fi infernal. „Sunt…

- Pep Guardiola, antrenorul liderului din Premier League, Manchester City, considera ca duelul cu Real Madrid din semifinalele actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, va fi "un test incredibil" pentru echipa sa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…